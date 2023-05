Você sente que seu relacionamento está muito fragilizado, como se você e seu parceiro ou parceira estivessem sempre pisando em ovos?

Pois bem, seu namoro pode ter se tornado um campo minado, podendo explodir a qualquer momento e colocar tudo a perder!

6 sinais de que seu relacionamento está por um fio e pode acabar a qualquer momento:

1. Acabou a confiança

A confiança em um relacionamento é um dos pilares mais importantes para trazer uma segurança ao casal, é a forma de estabelecerem um trabalho em equipe e fazer a relação progredir.

No entanto, quando ela é rompida, é um problema grande e caminho para o fim da relação.

2. Não tem mais parceria

Por falar em trabalho em equipe, a cumplicidade é um dos maiores elos de um casal e ele precisa ser alimentado diariamente.

Logo, se as duas pessoas não possuem mais aquele apoio, encorajamento e parceria, é óbvio que a relação está fadada ao fim.

3. Rotina tóxica

Os relacionamentos fracassados possuem uma tendência a entrar em uma dinâmica tóxica e não conseguem mais sair dessa rotina.

Nesse momento, o casal age com falta de respeito, agressividade e muitas outras atitudes que magoam um ao outro.

4. Nenhum quer dar o braço a torcer

Outro problema que surge quando a relação está decaindo é aquele famoso momento em que nenhum dos lados quer ceder.

Ou seja, nenhum dos dois aceita que está errado, pede perdão ou está aberto a mudanças pelo outro.

5. Os planos de vida já não são os mesmos

Em todo início de relacionamento, os pombinhos são super empolgados e fazem planos mirabolantes para fazer a dois.

No entanto, com o passar do tempo, esse calor começa a esfriar e os planos do casal já não são mais os mesmos.

6. Não tem mais interesse pelo outro

Por fim, quando a vida íntima do casal começa a perder o ritmo, sintonia, conexão e desejo é mais um sinal de que a relação não vai bem.

Isso porque, o que rola entre os dois é crucial para fazer o namoro ou casamento ir para a frente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!