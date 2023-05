Grávida conta como perdeu todo o dinheiro que juntou durante a gravidez para poder realizar o parto

Uma grávida decidiu tornar pública a história que vivenciou, nas vésperas do parto, quando precisou transferir o dinheiro que havia guardado para a cesárea do bebê e acabou enviando para uma conta errada.

Paula Meneza vive na Província de Catamarca, na Argentina, e explicou que estava aguardando pelo primeiro filho, Isaías. Ansiosa pelo nascimento do pequeno, ela foi até o banco e pediu para que a atendente realizasse a transferência.

Porém, com uma confusão entre as mulheres, ao invés de digitar 27, a profissional colocou 29 em uma sequência referente à conta bancária do esposo, que receberia o dinheiro para pagar o hospital.

“Quando vi que o comprovante estava com 27 [nos dois primeiros números] em vez de 29, fui imediatamente reclamar. Nem 20 minutos se passaram. A caixa garantiu que o erro foi meu por não ter passado o documento correto”, desabafou em entrevista ao portal Infobae.

“No entanto, ela também nunca confirmou o nome do dono da conta. Ela não aceitou a reclamação e me disse para fazer a queixa na instituição financeira ”, disse.

Ela e o esposo iniciaram então uma força-tarefa para encontrar o verdadeiro dono da conta, que teria recebido todo o dinheiro. Até que acharam Héctor Orlando Maciel, que vive na província de Corrientes, a mais de 800 km de distância da cidade do casal.

Paula tentou encontrar o argentino nas redes sociais para tentar contato, mas não houve sucesso na busca. Até que, em uma última alternativa de desespero, a grávida recorreu à internet.

Ela publicou a história em um grupo da cidade onde Héctor morava e pediu ajuda para encontrá-lo. Depois disso, um jornalista quis ajudar na missão e conseguiu achar o homem.

“O jornalista foi até a casa do homem, fez uma vídeo chamada de lá e me disse que ganhava a vida fazendo imagens da Virgem de Itatí. Ele me disse que é uma pessoa muito boa e que não teria nenhum problema em devolver meu dinheiro”, contou a mulher.

E, para a felicidade de todos, deu certo! “Tudo se resolveu na sexta-feira (19), ao meio-dia. Em questão de horas e graças à boa vontade da comunidade de Corrientes, conseguimos dar um final feliz a esta história”, concluiu Paula.