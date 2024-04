Homem ganha mais de R$ 6 milhões na loteria, mas comete erro e quase fica sem prêmio

Apesar do susto, ele teve supla sorte e reviravolta impressionante

Gabriella Licia - 13 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

Um casal tirou a sorte grande na loteria, recebendo um prêmio de £ 1 milhão (cerca de R$ 6,3 milhões) e, por descuido, quase colocou tudo a perder. O caso de dupla vitória viralizou na internet.

Terry Kennedy e Kay Yoxall são casados e vivem em Barnsley, na Inglaterra. A dupla explicou ao The Sun que decidiu apostar no bilhete, de foma despretenciosa, porém não imaginava o que estava por vir.

Eles escolheram cinco bolas normais e mais uma extra e conseguiram acertar as seis. No entanto, após a compra do ticket, anotaram e esqueceram o papel no balcão da loja.

Por muita sorte, um trabalhador do estabelecimento avisou o casal e Terry pôde recuperar o comprovante da aposta. Depois de chegar no trabalho, o jogador conferiu o resultado e ficou muito surpreso com a virada de chave.

“Esta vitória é algo que mudou absolutamente as nossas vidas para sempre, incluindo a capacidade que nos deu de viajar pelo mundo”, explicou o britânico. “Pensar naquela ligação ainda nos dá arrepios e, para ser honesto, traz lágrimas aos nossos olhos também”, completou.