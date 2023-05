Indústria anuncia mais de 300 vagas para diversas áreas em Anápolis

A Teuto está com mais de 300 vagas abertas para diversas áreas em Anápolis. A contratação será de maneira imediata e de profissionais com níveis médio, técnico e superior.

As funções oferecidas são para as áreas produtivas, garantia de qualidade e setores administrativos da empresa. Os postos vão desde de operadores de máquina a gestão.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site do laboratório, na aba trabalhe conosco ou enviá-los diretamente para o e-mail [email protected], especificando a área de interesse no assunto.

Para vagas de operadores de máquinas e auxiliares de produção, o currículo deve ser encaminhado para [email protected]

A empresa oferece salários competitivos com o mercado e benefícios como refeição no local, vale-alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao Wi-Fi, entre outros.

A lista com a relação completa de vagas pode ser consultada no site https://www.teuto.com.br/trabalhe-conosco-vagas/