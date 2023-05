Influenciador goiano com síndrome de down encontra Geraldo Alckimin e apresenta 21 propostas de inclusão

Conhecido nas redes sociais pelo ativismo em prol dos direitos das pessoas com deficiência (PcD), o influenciador goiano João Vitor de Paiva Bittencourt, de 22 anos, teve um encontro com o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSDB). Na ocasião, o jovem entregou um documento contendo 21 propostas voltadas à inclusão e cuidados de PcD’s.

A reunião aconteceu nesta quarta-feira (24), no gabinete do político, que fica na Esplanada dos Ministérios, no Distrito Federal (DF).

Ao Portal 6, o pai do ativista, João Bosco Bittencourt, afirmou que o encontro ocorreu a partir de uma solicitação do jovem feita ao ex-deputado Elias Vaz (PSB), para uma audiência com o vice-presidente.

Dentre as iniciativas apresentadas, estão: abertura de linhas de crédito especiais no BNDES para empresas que recebam o selo amigo da inclusão, criação do regime de cotas no quantitativo de candidatos a cargos eletivos, criação de programas de treinamento, além da capacitação profissional para pessoas com deficiências física e intelectual no Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Senac, Senar).

De acordo com o genitor, o compromisso seguiu de forma descontraída e contou até com elogios do ministro às propostas apresentadas pelo influenciador.

“Foi muito bacana. Ele recebeu o João de forma muito descontraída, parabenizou ele pela iniciativa e até gravou um vídeo elogiando. […] O João ficou bastante feliz e honrado pela audiência”, disse.

Para ele, a ação representa uma forma de inclusão das pessoas com deficiência, além de ser mais uma passo na luta contra o capacitismo – forma de discriminação e de preconceito social contra PcD’s.

“O que ele [João] quer agora, através dessa luta, é que o estado volte as atenções e suas ações para as pessoas que não possuem condições de ter acesso a alguns espaços que são necessários. Ele tá se colocando como um porta voz dessa bandeira e contra as pessoas que sofrem com o capacistimo”, explicou.

Apesar da conquista, novos planos já estão na mira do influenciador. Segundo o genitor, o próximo passo é que um novo encontro seja realizado com a presença do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) e da primeira-dama Janja.