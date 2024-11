Tião Peixoto afirma que vai processar promotores que pediram prisão dele em 2019

Vereador eleito foi acusado de improbidade administrativa na época em que presidiu o Imas

Pedro Hara - 25 de novembro de 2024

Tião Peixoto. (Foto: Divulgação)

À Rápidas, o vereador eleito, Tião Peixoto (PSDB), afirmou que irá processar os promotores que pediram a prisão dele, em 2019, por fraudes e desvio de verbas no Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (Imas).

Segundo Tião Peixoto, os advogados darão entrada no processo até o final da próxima semana. Além dos promotores, as testemunhas também serão citadas na ação.

Além do processo, o vereador eleito afirmou que vai pedir à Câmara dos Deputados para mudar a lei dos promotores e, que se preciso, também recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com Tião Peixoto, as medidas foram discutidas com o filho, Bruno Peixoto (UB), presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que concordou com as ações que serão tomadas.

Caso não tenha êxito em Brasília neste primeiro momento, ele não descarta lançar a candidatura para o Senado Federal em 2026.

Relembre o caso

Na última semana, Tião Peixoto foi absolvido da ação civil pública por improbidade administrativa, por irregularidades no credenciamento e contrato da empresa Urgembras.

Na sentença, a juíza Raquel Rocha Lemos, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, concluiu pela ausência de dolo nas ações atribuídas ao ex-presidente do IMAS.