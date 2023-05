Para quem tem problema na visão, usar lentes de contato é uma das melhores alternativas para substituir o óculos.

Afinal, esse item é super discreto e não interfere no visual.

Bom, mas para quem tem esse tipo de acessório, certamente deve saber que é necessário alguns cuidados básicos de uso para preservar a saúde dos seus olhos.

6 erros que quem usa lentes de contato não deve cometer:

1. Dormir com as lentes

Começando nossa lista, se você é daqueles que acaba esquecendo de tirar as lentes antes de dormir e só percebe no outro dia que estava com o item nos olhos, cuidado!

Esse hábito não é nem um pouco recomendado e pode aumentar as chances de uma infecção ocular.

2. Esfregar os olhos

Por mais inofensivo que pareça, esfregar os olhos usando as lentes pode causar danos graves aos olhos.

Por exemplo, arranhões na córnea. Perigoso, né?

3. Deixar de trocar as lentes regularmente

Quem usa lentes sabe que é necessário trocá-las regularmente, de acordo com a prescrição médica.

Pois bem, para quem não segue essa regra à risca, saiba que pode estar caminhando desde um mero desconforto nos olhos, como coceiras, até mesmo cegueira.

4. Reutilizar a solução

As lentes precisam de uma solução aquosa, semelhante a um soro, para hidratar as películas.

A questão é que esse líquido precisa ser trocado diariamente, caso contrário você pode contrair uma infecção ocular.

5. Utilizar água da torneira

Jamais use água da torneira para higienizar suas lentes!

Especialistas afirmam que o correto é usar apenas a solução para essa finalidade. Essa é a única forma de garantir a segurança dos seus olhos!

6. Tomar banho com as lentes

Por fim, assim como não é correto dormir com as lentes, tomar banho usando elas também não é recomendado.

Isso porque os riscos de ceratite, uma infecção ocular grave, aumentam significativamente.

