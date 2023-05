Adolescente encontrada dentro de ônibus na BR-153 conta por que tentou fugir de casa

Em um caso delicado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) empreendeu a busca e o resgate de uma adolescente de 16 anos que havia fugido de casa. Ela foi encontrada por volta das 15h desta quinta-feira (25), na BR-153, em Uruaçu.

A operação iniciou-se através de uma denúncia, comunicada aos agentes pelo Conselho Tutelar de uma cidade no Norte de Goiás, informando que uma garota teria fugido de casa ao sair da escola de manhã.

A PRF então abordou diversos coletivos estaduais e interestaduais que passavam pela rodovia, vindos do Norte do estado em direção ao Sul. A adolescente foi encontrada em um deles, por volta do km 138, indo em direção a Brasília.

Ela, que estava sem dinheiro e sem nenhuma mala, contou porque decidiu fugir de casa. Relatou ter tomado a atitude por estar sofrendo maus-tratos e ter tido desentendimentos com o pai.

O Conselho Tutelar e a mãe da garota se dirigiram ao Posto da PRF, onde ela foi devolvida e levada de volta para a cidade de origem.

A Polícia Civil (PC) já foi informada das circunstâncias e irá investigar o caso.