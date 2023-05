Com corte de impostos, carros novos podem ficar mais baratos e mercado goiano está otimista

Com o anúncio do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), de que haverá uma redução nos impostos dos carros novos, o mercado goiano vem em um momento de otimismo.

Isso porque o preço dos veículos de fábrica pode baixar em até 10,79% caso a medida se confirme. Dessa forma, até mesmo as concessionárias de automóveis seminovos e usados podem se beneficiar.

Ao Portal 6, Michel Viana, gestor da unidade da Unidas Seminovos no Setor Bueno, em Goiânia, acredita que a queda dos valores nos carros novos vai se refletir nos usados.

Assim, o comerciante indicou que “a expectativa é alta e boa. Só tem que ver se vai realmente baixar os custos, para aí sim vermos se gerou reflexo”.

No mesmo sentido, o proprietário da Eduardo Veículos, Eduardo Rezende, vê o anúncio com bons olhos e afirma torcer para que a redução de impostos se confirme o quanto antes.

“No mercado hoje, de modo geral, está muito difícil a venda. Quanto mais em conta para o consumidor, melhor é para o comércio, que vende mais”, explicou o comerciante anapolino.

Já o comerciante Juvenal Souza, da Venâncio Veículos, em Anápolis, analisou que essa mudança nos preços será indiferente para os revendedores de automóveis.

Isso porque, apesar de serem mercados do mesmo nicho, as concessionárias de carros novos e de usados funcionariam de forma independente uma da outra.

“Na pandemia, nós vimos que a venda de semi-novos disparou e agora está parado. Eu acredito que o Governo Federal deveria investir capital para ajudar os empreendedores. A revenda de usados está péssima e deve piorar daqui para frente”, concluiu Juvenal.

Por fim, o vendedor Ariel Maceucci, da Samauto Veículos, em Goiânia, acredita que é preciso ter cautela com essa mudança de valores, para ver se realmente vai fazer diferença para o consumidor.

“Essa diminuição quer atender a um público de renda mais baixa. Mas se os preços caírem de R$ 70 mil para R$ 60 mil, por exemplo, ainda continua complicado para essas pessoas”.

Ele também acredita que isso gerará um efeito para as concessionárias de seminovos, no sentido que elas precisarão baixar em 20% o custo dos automóveis usados para competir com os Zero Km.