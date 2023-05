Governo de Goiás abre oportunidade para quem está fazendo faculdade; R$ 1 mil + vale-transporte

O Governo de Goiás publicou, na quinta-feira (25), o edital de um processo seletivo com 105 vagas de estágio em 41 áreas de atuação, em diversos órgãos e unidades.

Os interessados devem se inscrever, por meio do selecao.go.gov.br, entre os dias 29 de maio e 12 de junho. Não será cobrada taxa.

Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e cursando, no mínimo, o segundo ano de faculdade.

O certame acontecerá em apenas uma etapa, sendo ela a análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado será divulgado no dia 23 de junho e o contrato será de no mínimos seis meses, podendo ser renovado por até dois anos.

Os selecionados no processo seletivo receberão uma bolsa estágio no valor de R$ 1 mil, vale-transporte de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária será de 04h diárias e 20 h semanais, no período matutino ou vespertino.

Para mais informações, consulte o edital.