Motorista de aplicativo cai em lágrimas após descobrir para onde iria levar passageira

Um motorista de aplicativo do México viralizou nas redes sociais após compartilhar a experiência triste e traumática que vivenciou após receber um chamado para levar uma passageira idosa a um asilo.

Cristian Michell explicou que estava planejando interromper as viagens por alguns minutos e comer uma panqueca, pois ainda não havia tomado o café da manhã. No entanto, se esqueceu de desligar o aplicativo da Uber e foi acionado.

“Não posso recusar viagens porque a Uber me penaliza”, relembrou ele, que se direcionou imediatamente até o ponto de partida. Porém, chegando lá, encontrou apenas uma senhora com cinco sacos pretos com peças de roupas.

Confuso, o jovem conversou com o solicitante da viagem. O mesmo respondeu que não iria sair na rua e instruiu o profissional a levar a idosa até o asilo, como ordenava a plataforma.

Ao se aproximar dela, Cristian perguntou o que estava acontecendo e ouviu o pior relato que poderia ter escutado. “Aí ela me disse: ‘não quero ir embora. Eu só fiz xixi em mim. Fale para minha filha que não fiz nada de errado”, disse a senhorinha.

“Se ela quiser posso lavar minha roupa, que acabei de fazer xixi. Eu não fiz nada de errado”, completou o lamento.

“Quando ela entrou no carro, lá atrás, começou a abaixar o vidro sozinha. Estávamos saindo e ela olhou pela janela e benzeu a casa”, disse o mexicano.

Desdobramento

Durante a viagem, o condutor do veículo conversou mais com a passageira, tentando entender melhor o fato. Ela explicou que teria urinado na roupa e o genro se estressou com o fato e decidiu expulsá-la de casa e a filha consentiu com tudo.

“A velhinha me disse: ‘minha filha não era assim, mas como eu já vendi todas as minhas propriedades e distribuí o dinheiro para meus filhos de uma vez, minha filha mudou e a verdade é que não a conheço'”, relembrou Cristian.

“Ela me disse: ‘eu fiz o café da manhã hoje e nem me ofereceram. Estou em jejum, pois não pude comer”, disse o motorista que, ao ouvir isso, se sensibilizou decidiu entregar a panqueca que havia comprado.

Para finalizar a situação horrível, ao chegar no asilo, a idosa finalizou a conversa lamentando que nem o genro e nem a filha teriam lembrado que, exatamente naquele dia, seria o aniversário da senhorinha.

Reação

Além de Cristian cair em lágrimas, desolado com a maldade, os internautas também ficaram emotivos e revoltados com a frieza da família.

“O que conforta é que agora ela está longe desses monstros e terá um fim de vida em paz e bem cuidada”, destacou uma pessoa.

Veja!