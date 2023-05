WhatsApp vai permitir conversar com as pessoas sem precisar passar o número; veja como

Frequentemente trabalhando para proporcionar uma melhor experiência na plataforma, o WhatsApp agora irá criar mais uma nova função: permitir com que as pessoas conversem sem precisar passar o número.

A novidade foi anunciada ainda nesta semana e poderá proporcionar mais privacidade aos usuários do aplicativo e até mais segurança na hora da troca de mensagens.

Ficou curioso sobre como será essa nova atualização? Leia a matéria completa e veja como irá funcionar a nova funcionalidade da plataforma.

WhatsApp vai permitir conversar com as pessoas sem precisar passar o número

Uma novidade bastante benéfica para os usuários do WhatsApp está prestes a chegar na plataforma. Nesta semana, o aplicativo anunciou que está testando um novo recurso no aplicativo.

A novidade será parecida com a que já existe no Instagram e permitirá com que os mensageiros da plataforma possam trocar mensagens sem, ao menos, passar o número para outra pessoa.

Conforme anunciado pela empresa Meta, responsável pelo aplicativo, a nova atualização já está sendo testada na plataforma e irá funcionar da seguinte maneira: os usuários poderão criar seu nome de usuário único, tipo o que é colocado no Instagram. Exemplo: @lyngin555.

Dessa maneira, as pessoas poderão acionar as outras ou repassar o seu contato na plataforma apenas pelo nome do usuário que está na plataforma.

Com essa atualização, os mensageiros poderão ter mais privacidade na hora de utilizar o aplicativo, uma vez que não precisão repassar o número de telefone.

Outro benefício será a segurança, já que, dessa forma, todos os mensageiros poderão manter o contato em sigilo e evitar possíveis importunações devido ao vazamento de dados.

No entanto, é importante ressaltar que a nova atualização ainda está sendo testada pelo aplicativo. Vale lembrar que a data oficial de lançamento da funcionalidade ainda não foi divulgada.

