De Racionais Mc’s até Hungria, saiba quais são as atrações confirmadas para o Rap Mix Festival, em Goiânia

Engana-se quem pensa que só o sertanejo domina em Goiânia. Acontece que no dia 09 de julho será a vez dos amantes de rap curtirem o melhor do estilo musical com a primeira edição do festival “Rap Mix Festival”.

O evento acontecerá no Estádio Serra Dourada, que fica na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, e contará com diversos nomes conhecidos do segmento.

Um dos nomes confirmados para a festividade é o grupo Racionais Mc’s. Além da banda, também se apresentarão no show Hungria, Poze do Rodo e Orochi. Outras atrações devem ser divulgadas em breve.

A venda dos ingressos para o Rap Mix Festival está prevista para começar no dia 30 de maio, por meio do site oficial do evento.

Vale lembrar que esta será a primeira edição do evento no Brasil e a iniciativa tem como objetivo se tornar o maior festival do segmento musical no país.