Homem morre após despencar de barranco com cerca de 10 metros de altura, em Goiás

Um homem, de 44 anos, morreu na noite deste sábado (27) após despencar de um barranco com cerca de 10 metros de altura, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado por um amigo da vítima que presenciou o acidente, mas pôde apenas constatar o óbito.

Segundo o colega, eles estavam limpando o local quando em um determinado momento, o homem se curvou, pisou em um galho seco que acabou quebrando e então se desestabilizou e caiu.

A testemunha ainda relatou para a corporação que de imediato, desceu do barranco e conseguiu tirar o amigo da água, notando que ele estava inconsciente e apresentando um ferimento na cabeça.

Então, sem conseguir tirar a vítima da margem, o colega acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu resgatar o corpo da vítima com o auxílio de um sistema multiplicador de força com duas polias.

O homem ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PM), e foi posteriormente encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).