Algumas tatuagens comuns são facilmente encontradas estampando as mais diversas peles das pessoas.

Afinal, como como moda de roupa, algumas imagens se tornam tendências durante uma época. A questão é que nem sempre as pessoas sabem o que elas significam.

6 tatuagens comuns que nem todas as pessoas que as possuem sabem do real significado:

1. Tribal

Começando nossa lista, temos a famosa tatuagem tribal.

Resumidamente, quem tem uma dessa tatuada gosta de uma bem grande e que chame atenção, predominantemente, nos braços ou pernas.

Além disso, essa figura remete a algum contexto histórico em relação às tribos indígenas.

2. Coração

Enquanto isso, o coração pode simbolizar melhores amigos, amor, casamento, irmandade, estabilidade e lembrança, esperança, paixão, adoração, perseverança, união e confiança.

3. Borboleta

A borboleta é considerada o símbolo da transformação. Entre outros, simboliza felicidade, beleza, inconstância, efemeridade da natureza e renovação.

Além disso, os estágios desse inseto (lagarta, crisálida e borboleta) significam respectivamente vida, morte e ressurreição.

4. Ramos de oliveira

Os ramos de oliveira trazem paz a aquele que os possui na pele. Além disso,remete ao sucesso e prosperidade, simbolizando a abundância e purificação.

5. Leão

Sem dúvidas, o leão significa força e coragem.

Mas em outros contextos também, a figura do animal representa liberdade por ser um dos felinos mais livres da selva, vivendo em harmonia com a natureza e sua força permite que continue sua vida sem quase sofrer obstáculos.

6. Símbolo do infinito

Por fim, a tatuagem do símbolo do infinito é muito representativa para algumas pessoas. Basicamente, o símbolo foi criado de uma maneira que não se possa identificar nem o seu início, nem o seu fim.

Por isso, ele dá a ideia de algo constante, que não acaba nunca, ou seja, infinito. Lindo, não é mesmo?

