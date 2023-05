Abertas mais de 4.300 vagas para 29 cursos de graduação da UEG; veja como se inscrever

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) disponibilizou um total de 4.309 vagas em 29 cursos de graduação, através do programa Minha Vaga 2023/2, para ingresso no segundo semestre deste ano.

Foram disponibilizados quase todos os cursos ofertados pela Instituição de Ensino e as oportunidades são para várias das cidades que dispõe de campus, como Anápolis, Goianésia, Luziânia, Ceres, Formosa, Goiânia, Iporá e várias outras.

Vale ressaltar que não haverá a necessidade da realização de provas e o resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 10 de julho, por meio do site da UEG.

Uma das opções para admissão é o reingresso de discentes, cuja inscrição seja vigente de 2021/1, e que não tenham efetuado as matrículas por dois períodos letivos. Há também a transferência interna entre cursos, para os alunos regularmente matriculados.

Outra alternativa é a transferência externa de estudantes de outras instituições de ensino superior e para portadores de diploma, na qual o candidato deverá comprovar a conclusão de uma graduação em uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para saber mais detalhes quanto à relação de cursos, localidades e vagas disponíveis, acesse aqui o edital.