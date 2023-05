Antes do mês de maio acabar, alguns signos poderão receber um pedido um tanto incrível e essa realização trará muita felicidade.

Nesta semana, muitas soluções de problemas acontecerão para algumas casas astrológicas e esse pedido facilitará ainda mais.

Não necessariamente será algo romântico para todos. Um signo do zodíaco terá algo muito positivo no trabalho e essa novidade será incrível financeiramente.

Confie no processo, aceite viver as emoções do momento e confira agora se a sua casa fará parte desta lista. Veja!

Os signos que antes de maio terminar vão se surpreender com um pedido:

1. Leão

Esse signo de fogo terá muitas descomplicações na vida essa semana. Gente que não merece ficar, estará partindo. Pessoas de bem chegarão para ficar e, claro, um pedido romântico poderá surgir antes do Dia dos Namorados.

Para os leoninos solteiros, o pedido de namoro pode vir em breve. Seu pretendente pode estar bem afim de assumir esse compromisso. Já os nativos que namoram, pode ser que a próxima etapa se aproxime.

Um pedido de casamento muito sonhado pode estar por perto também. Fique de olho e se jogue nessa aventura.

2. Sagitário

Os sagitarianos também terão um momento de paz e felicidade grande em breve. Essa casa receberá um convite especial, a pedido da chefia, para assumir um importante papel no trabalho.

Uma viagem profissional também poderá acontecer nos próximos dias e isso será ótimo para os nativos. Não tenham medo e trabalhem bastante para isso.

O reconhecimento chegará e esse pedido trará um gás ainda maior.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos também poderão receber uma solicitação um tanto inusitada nos próximos dias. Os solteiros de plantão conseguirão, finalmente, abandonar a vidinha de farra.

Esse pedido romântico será uma surpresa e tanto e poderá até assustar um pouco esses nativos resistentes. Mas será bom! Poderá ser um relacionamento de muita cumplicidade e amor.

