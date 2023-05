Trágico acidente no interior de Goiás: PRF detalha como tudo aconteceu; confira

Um acidente de trânsito ocorrido na BR-070, em Jussara, resultou na morte de uma motorista, de 23 anos, e deixou uma jovem, de 24, gravemente ferida. O caso aconteceu no domingo (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas haviam saído de um bar, juntamente com um rapaz, e estavam retornando para as respectivas residências.

Em um dado momento, a condutora do automóvel realizou uma ultrapassagem proibida, perdeu o controle da direção, atravessou a pista contrária e colidiu contra uma árvore.

Apresentando apenas pequenas escoriações, o rapaz conseguiu retirar a motorista do veículo. No entanto, a outra passageira foi lançada para fora do carro que, logo em seguida, pegou fogo.

Em estado grave, a jovem, de 24 anos, foi encaminhada às pressas pelo Corpo de Bombeiros para Hospital Estadual de Urgências Otávio Lage (HUGOL).