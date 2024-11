Homem vai parar na delegacia após denúncia de ter se masturbado na frente de criança de 5 anos

Garotinha se assustou com a ação e gritou pela mãe. Suspeito fugiu assim que a mulher saiu para o confrontar

Davi Galvão - 28 de novembro de 2024

Mãe conseguiu filmar o carro e placa do suspeito. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 46 anos, foi levado à delegacia na tarde desta quinta-feira (28), após ser acusado de ter se masturbado em frente a uma criança de apenas 5 anos, em Aparecida de Goiânia.

A mãe da pequena relatou às autoridades que a filha estava sentada no degrau em frente à calçada da residência, mas que teria entrado na casa, dizendo estar assustada com um estranho no local.

De imediato, a mulher foi conferir o que estava acontecendo e foi nesta hora que relatou ter visto – pelas grades do portão – o homem dentro do veículo, ajoelhado em cima do banco do motorista, se tocando.

Assim, ela pegou o celular e foi confrontar o suspeito, que logo percebeu a aproximação e acelerou o automóvel, fugindo do local.

Porém, com a placa anotada, a mãe procurou as autoridades, que conseguiram localizar o veículo na residência do homem.

Lá, a Polícia Militar (PM) procedeu com a abordagem e questionou o suspeito com relação aos fatos narrados, ao que ele apenas confirmou que havia parado o carro no local citado para descansar e que não tinha cometido nenhum ilícito. Após isso, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia para novos desdobramentos.