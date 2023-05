Aberto concurso público em Goiás com 140 vagas para nível médio e superior

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) abriu as inscrições para concurso público contendo 140 vagas para início imediato, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio ou superior, e abrangem as funções de assistentes em fiscalização, técnico-administrativo e analistas administrativos, fiscal e técnico.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Quadrix – banca responsável pelo certame – até às 18h do dia 10 de julho. Os valores da taxa variam entre R$ 55 e R$ 80, a depender da formação do profissional.

O processo seletivo acontecerá em três etapas, sendo elas prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. O resultado definitivo da última etapa deve ser divulgado no dia 06 de novembro.

Os selecionados no concurso receberão uma remuneração que varia de R$ 2.222,13 até R$ 7.461,33,a depender do cargo escolhido, além de vale alimentação de R$ 1 mil e vale transporte.

Mais informações sobre o certame estão disponíveis no edital.