Cia aérea da Nova Zelândia passa a pesar passageiros de voos internacionais, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A autoridade de aviação Civil da Nova Zelândia solicitou à companhia área do país, a Air New Zealand, que pese os passageiros de voos internacionais que partem do Aeroporto Internacional de Auckland até 2 de julho de 2023.

Segundo a companhia aérea, o programa, chamado de pesquisa de peso do passageiro, é uma forma de coletar dados sobre a carga e a distribuição de peso dos aviões. As informações são da CNN.

“Pesamos tudo o que vai na aeronave – desde a carga até as refeições a bordo, até a bagagem no porão”, disse Alastair James, especialista em melhoria do controle de carga da companhia aérea, em comunicado.

“Para clientes, tripulantes e malas de cabine, usamos pesos médios, que obtemos ao fazer esta pesquisa.”

Para proteger a privacidade dos indivíduos, a companhia aérea diz que tornou os dados anônimos.

Os viajantes serão convidados a ficar em uma balança digital quando fizerem o check-in para o voo. As informações sobre o peso são enviadas para a pesquisa, mas não serão visualizadas na tela do agente.

Eles também colocarão suas bagagens em outra balança idêntica para pesagem separada.

“Sabemos que subir na balança pode ser assustador. Queremos garantir aos nossos clientes que não há exibição visível em nenhum lugar. Ninguém pode ver seu peso, nem mesmo nós”, disse James.

Esta não é a primeira vez que a companhia aérea pede aos passageiros que subam na balança antes de embarcar em seus voos.

Os passageiros domésticos participaram de uma pesquisa em 2021, mas a dos viajantes internacionais foi adiada devido à pandemia.