Defesa entra com pedido de habeas corpus para pai que matou as duas filhas

A defesa de Ramon de Souza Pereira entrou com pedido de habeas corpus nesta terça-feira (30). Ele está preso em uma cela isolada no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Ramon é investigado por matar as duas filhas, de 04 e 08 anos, em 22 de maio. O crime teria ocorrido após a descoberta de um caso extraconjugal por parte da esposa.

Ao O Popular, a advogada Larisse Pimentel explicou que a prisão do homem foi realizada de forma ilegal pela Guarda Civil Metropolitana (GCM).

“Foi requerido o relaxamento da prisão em flagrante de Ramon, a partir da ilegalidade da prisão dele, realizada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM)”, detalhou.

O pedido foi enviado ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). Caso seja negado, a defesa informou que irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“A defesa manejou um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e aguarda que o TJGO reconheça a ilegalidade apontada. Em caso de negativa, recorreremos ao Supremo Tribunal Federal (STJ) ”, afirmou a defesa.