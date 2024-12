Governo de Goiás fará sorteio de mais de R$ 700 mil antes do Natal; veja como participar

Participantes deviam estar cadastrados no programa e ter solicitado o CPF na nota fiscal nas compras realizadas

Davi Galvão - 13 de dezembro de 2024

Imagem mostra diversas notas de R$ 50 (Foto: Ilustração/Agência Brasil/Marcello Casal Jr)

O Governo de Goiás irá realizar na próxima segunda-feira (16), às 13h30, os últimos sorteios do Programa Nota Fiscal Goiana deste ano. A edição especial de fim de ano distribuirá R$ 700 mil em prêmios aos consumidores participantes, além de destinar R$ 1 milhão aos clubes de futebol goianos.

Os sorteios acontecerão no Complexo Fazendário, localizado no setor Nova Vila, em Goiânia, com a presença do secretário da Economia, Sérvulo Nogueira.

Dentre os prêmios voltados aos consumidores, R$ 400 mil serão entregues a um único ganhador. Os R$ 300 mil restantes serão divididos entre 157 prêmios, sendo três de R$ 20 mil, quatro de R$ 10 mil, 50 de R$ 2 mil e 100 de R$ 1 mil.

Para concorrer, os participantes deviam estar cadastrados no programa e ter solicitado o CPF na nota fiscal em compras realizadas entre dezembro de 2023 e novembro de 2024.

Ao todo, 409.927 pessoas estão na disputa dos prêmios, com cerca de 4 milhões de bilhetes gerados — um aumento de 20% em relação ao sorteio especial do ano anterior.

A lista completa de vencedores será publicada no site oficial do programa. Vale destacar que os valores dos prêmios são informados como brutos, cabendo aos ganhadores verificar eventuais deduções aplicáveis.