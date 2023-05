Rio Araguaia deve receber um 1 de turistas nos meses de junho e julho

A Temporada Mais Araguaia 2023 já foi lançada contará com serviços e ações do governo estadual em oito municípios. São eles: Aruanã, São Miguel do Araguaia, Britânia, Mundo Novo, Nova Crixás e Aragarças.

Nestes locais, moradores e visitantes podem ter acesso à qualificação profissional, encaminhamento a empregos, fomento ao empreendedorismo, eventos esportivos e também educação e fiscalização ambiental.

Entre as cidades selecionadas, Aruanã, São Miguel do Araguaia e Nova Crixás são pontos de referência para a pesca esportiva, enquanto Britânia oferece o atrativo turístico do Lago dos Tigres – um dos maiores lagos naturais da América Latina.

Com foco em estimular o turismo sem causar prejuízos ao meio ambiente, a expectativa para a temporada de junho e julho é de receber um milhão de visitantes. De acordo com informações reveladas na coletiva de segunda, o investimento do Estado é de R$ 14 milhões.

Por meio dos Colégios Tecnológicos (Cotecs), Goiás Social e Universidade Federal de Goiás (UFG), minicursos gratuitos serão destinados em preparação para a movimentação esperada na região em torno do rio Araguaia, como culinária, preparo e venda de pescados, atendimento ao cliente, entre outros.

Tais atividades visam atrair um público diversificado e promover a divulgação do potencial turístico do Araguaia em âmbito nacional e internacional.