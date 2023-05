Se preparem, pois desta vez alguns signos vão achar alguém para amar verdadeiramente depois de se cansarem de quebrar a cara com gente supérflua.

Essas pessoas compõem a lista de signos mutáveis, que são aquelas casas astrológicas em que o Sol está exatamente no final das quatro estações.

Por serem mutáveis, essas casas acabam sendo mais intensas, depositando sentimento demais em tudo e todos, além de terem mais chances de se frustrarem por aí.

Apesar do turbilhão de emoções e decepções, agora finalmente esses signos terão a chance de serem correspondidos intensamente e encontrarem o par perfeito.

Se está curioso e quer saber se o seu Sol ou ascendente corresponde a alguma das casas que listaremos, confira agora abaixo o que separamos! Veja!

Estes signos vão achar alguém para amar verdadeiramente depois de muito sofrer:

1. Gêmeos

Os geminianos ocupam a terceira casa do zodíaco e compõem o grupo de signos mutáveis. Eles são muito intensos, oscilam muito, falam muito e sentem na mesma intensidade.

O problema é que essa casa também adora ter sua liberdade intacta, detesta cobranças e grudes desnecessários. Portanto, um relacionamento sério acaba sendo algo mais complicado para quem tem Sol, ascendente ou até mesmo o Vênus em gêmeos.

No entanto, para a felicidade de todos, existem pessoas compatíveis com essas casas, que também gostam de liberdade, de espaço e respeito. Sagitarianos, librianos e aquarianos, por exemplo, podem ter um alto índice de compatibilidade com os nativos.

Diante disso, aparecerá sim uma pessoa empática, compreensiva com os geminianos e capaz de construir uma relação à base da confiança e repleta de felicidade e viagens.

2. Sagitário

Os sagitarianos também integram a lista dos signos mutáveis e poderão receber seu grande amor em breve. Um amor leve, tranquilo, sem tantas exigências e recheado de fidelidade e comprometimento.

A linguagem do amor desse casal girará em torno de tempo de qualidade, que é fundamental na vida do nativo de sagitário, e palavras de afirmação.

Vocês poderão construir uma história sólida e de dar inveja nas pessoas. Só não vale se boicotar e fugir da pessoa por medo.

3. Peixes

Por fim, os piscianos também são do mesmo grupo mutável e possuem um costume genuíno de se entregar de cabeça nas relações. Essa casa oscila muito e às vezes acaba tendo desavenças com pessoas muito estáveis.

Porém, dessa vez, vocês poderão conhecer alguém muito compatível. Pessoas da casa de câncer e escorpião, por exemplo, podem ter grandes chances de darem muito certo.

Se preparem para uma relação repleta de dinamismo, muitas surpresas, presentes e demonstrações de afeto (principalmente, em público).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!