Jovem pega a companheira com o pai dele na cama e logo depois faz descoberta estarrecedora

Um jovem, de 22 anos, decidiu compartilhar com a internet o caso terrível que vivenciou após encontrar a companheira na cama com o pai dele. Mas o pior ainda estava por vir.

Identificado apenas como Declan, o rapaz explicou que se casou com Stephanie, de 22 anos, e vivia em South Wales, no País de Gales. O casal vivia feliz e tinha uma filha quando o pai decidiu reaparecer.

O recém divorciado, de 44 anos, chegou na casa do filho pedindo por um quarto, já que estava sem ter onde ficar depois de se separar da antiga esposa.

Declan consentiu e instalou algumas câmeras de segurança na residência, já que havia uma criança pequena com eles e a relação com o homem não era tão boa.

Depois de alguns meses, o jovem começou a perceber uma intimidade muito grande entre Stephanie e o pai. Por essa razão, começou a visualizar as câmeras internas da casa frequentemente.

Decepção

Em uma das conferidas diárias, Declan percebeu a esposa entrando no quarto do pai, de mãos dadas e deitando na cama do sogro. Imediatamente, o jovem telefonou e perguntou o que ela estaria fazendo.

Stephanie explicou que estava assistindo o desenho animado “Os Simpsons”. Porém, já estava clara a traição. A vítima encontrou o novo casal em seguida e desmascarou todas as mentiras.

No entanto, o pior nem havia sido revelado ainda. Alguns dias depois, a moça descobriu que estava grávida de gêmeos e o verdadeiro pai seria o sogro.

Declan rompeu os laços com os dois e explicou ao jornal Daily Mail que ‘foi horrível, mas sente melhor assim – longe deles’.