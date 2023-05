Rubens Otoni vai levar Roberto ao Governo Federal para liberar obras do viaduto do Recanto do Sol

Anunciada em maio de 2019, a construção do viaduto do Recanto do Sol nunca saiu do papel. No entanto, a realidade pode mudar nos próximos meses.

Após a prestação de contas realizada nesta terça-feira (30), na Câmara Municipal, o prefeito Roberto Naves (PP), disse que se reuniu na segunda-feira (29) com o deputado federal Rubens Otoni (PT).

De acordo com Roberto, o parlamentar irá levá-lo até o Governo Federal, na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para liberar obras no local.

Ainda não existe uma data certa para que ocorra a visita, mas a estimativa é de que ela ocorra nas próximas semanas.

Ao Portal 6, Rubens Otoni disse que da parte dele e do Governo Federal existe “todo interesse em ajudar o município”.

O parlamentar também salientou que sempre fez política sem olhar para o partido político e que está disposto a ajudar.

“Sempre fiz política assim: independente de partido político, de quem seja o prefeito, sempre procurei ajudar. E neste caso não será diferente”, pontuou.