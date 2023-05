Vacinação contra gripe será prorrogada em todo o estado de Goiás

O Estado de Goiás vai prorrogar a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza – que estava marcada para finalizar nesta quarta-feira (31). A decisão vai ao encontro da baixa adesão – que alcançou apenas 46,74% da população, sendo que o preconizado é de 90%.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), mais de 4 mil casos Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Nestes primeiros cinco meses do ano, Goiás já conta 338 mortos por Srag.

Pontos como a chegada do inverno, com umidade e temperaturas mais baixas e o aumento de óbitos, preocupam o órgão. E 2022, a prorrogação da campanha se estendeu até o mês de agosto, o que poderá ser uma realidade também neste ano.

Dentre as várias questões que influem sobre o alcance da imunização, há a circulação de informações falsas acerca de vacinas, o que diminuiu a procura.

Em Anápolis, o grupo prioritário foi alcançado em 44,82%, com um total de mais de 92 mil doses aplicadas. Somando ao público geral, foram aplicadas 125.564 doses no município até esta segunda-feira (29). O total de casos de influenza que resultaram na Srag neste ano foi de 25, dos quais 04 não resistiram às complicações.

Já em Goiânia, o alcance foi de 42,76% do público pretendido. Em 2023 a capital teve, até o momento, 63 casos de Srag que progrediram da influenza, dos quais 05 foram a óbito. A maioria dos atingidos tinha problemas cardiovasculares, diabetes ou outras comorbidades.

Em todo o estado, apenas 198,5 mil, do total de 554,5 mil cidadãos prioritários, foram vacinados. Desde o começo da campanha, no dia 04 de abril, o SES distribuiu um total de 2,2 milhões de doses entre as cidades de Goiás.