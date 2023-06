Algumas atitudes suspeitas são completamente anormais de aparecerem dentro de um relacionamento e devem ser motivo para desconfiança de muita gente.

Afinal, algumas pessoas sem controle emocional e zero sanidade afetiva acabam despejando seus medos e inseguranças dentro da relação e atingindo muito o outro lado.

6 atitudes suspeitas que quem está em um relacionamento deve desconfiar:

1. Empolgação no início

Começando nossa lista, não caia nesse conto do vigário!

Se o seu ficante demonstra muita empolgação no início da relação de vocês, sem nem te conhecer direito, desconfie disso!

Normalmente, todo esse calor exagerado é sinônimo de insegurança e pode acabar rapidinho.

2. Promessas absurdas

Não é nada comum um crush fazer promessas exageradas e absurdas para um futuro de vocês.

Por isso, desconfie daquele que fala demais sobre algo grandioso lá na frente, sem estar construindo o hoje.

3. Ciúme excessivo

O ciúme excessivo também é algo para te deixar com um pé, afinal, não é nada normal uma pessoa demonstrar um controle possessivo sobre você logo no início.

Isso é um claro sinal de que algo muito pior pode vir mais a frente no relacionamento.

4. Falar muito de ex

Aquele que fala muito do ex ou da ex é mais um caso para se desconfiar.

Esse tipo de atitude é um alerta que sinaliza que aquela pessoa ainda ocupa muito a mente e o coração do seu parceiro.

5. Não ter registros juntos nas redes sociais

Se você estiver em um relacionamento sério com alguém e essa pessoa não publicar nada contigo, sequer faça um repost, desconfie!

Esse pode ser um sinal de que ela está te escondendo de outras pessoas.

6. Não ser apresentado à família/amigos

Por fim e dialogando com o tópico anterior, não te apresentar para a família também é mais um ponto que traz desconfianças.

Afinal, demonstra que o outro não está muito afim de te assumir assim tão 100%.

