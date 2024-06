Desafio: você é capaz de encontrar a diferença entre as duas imagens em 10 segundos?

Seu objetivo agora será examinar com cautela o cenário do ambiente de circo a seguir para encontrar as soluções da charada

Magno Oliver - 15 de junho de 2024

Faça o teste e descubra. (Imagem: Reprodução)

Apesar da sociedade estar viciada e conectada em telas o tempo inteiro, as pessoas ainda buscam outros meios de diversão para se distrair.

Assim, um clássico que muitas pessoas ainda gostam de se entreter é o jogo do teste da imagem. Hoje em dia ele está presente em revistas físicas e também na versão digital. Você se lembra?

No desafio a seguir, temos um quadro de fundo contendo um ambiente de circo e, no enigma, você terá de descobrir os erros de diferença nas duas imagens.

A sua missão será examinar cuidadosamente o cenário, detalhe por detalhe, canto por canto, para descobrir as diferenças percebidas em cada quadro.

Dessa forma, abaixo, no quadro, você terá apenas 8 segundos para bater olho na imagem e descobrir os erros presentes nos quadros da charada.

Será que você consegue? Confira agora o mistério dentro do quadro que separamos para você resolver, concentre-se para ser em tempo recorde:

E aí, meus queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar as respostas do nosso desafio do circo? Como foi a experiência desse teste para vocês?

Se você trabalhou o olhar rápido e se deu bem, saiba que está de parabéns! Você é fera no desafio dos detalhes na imagem e saiba que suas habilidades oculares estão muito acima da média por conta da dificuldade aplicada no teste.

Se você não conseguiu resolver o mistério, a primeira resposta está do lado esquerdo da imagem, ao lado da tenda verde (da esquerda para a direita). A outra resposta do enigma está do lado direito da imagem, ao lado do carrossel.

Por fim, confira o Gabarito do TESTE DO CIRCO

