WhatsApp lança novidade que vai abalar os Status de todo mundo

Nova função vai melhorar o processo de criação e fazer com que haja mais espaço para o usuário se expressar para seus contatos

Pedro Ribeiro - 06 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/Ueldo Mesquita)

O WhatsApp é o app de mensagens mais amado e usado no mundo todo. Com ele, você pode conversar por texto, áudio, vídeo e até fazer chamadas.

E agora mais uma mudança chega para aprimorar a experiência dos usuários enquanto usa o aplicativo

A informação foi divulgada pelo WABetaInfo e a novidade começou a ser disponibilizada para todos os usuários da versão estável do aplicativo, tanto no Android quanto no iOS.

O aumento do tempo máximo para os Status já havia sido antecipado em março, quando o WhatsApp começou a testar a funcionalidade com fotos e vídeos.

A atualização deixou os posts temporários mais parecidos com os Stories do Instagram, que possui um formato similar.

Com a atualização mais recente, os Status de voz do WhatsApp podem durar até 60 segundos.

Conforme o post do WABetaInfo, essa alteração se aplica apenas aos áudios, enquanto vídeos e fotos continuam limitados aos tradicionais 30 segundos.

Permitir a gravação de Status de voz de até 1 minuto facilita o processo de criação, o que faz com que haja mais espaço para o usuário se expressar para seus contatos.

Essa nova atualização possibilita a gravação de mensagens mais longas de forma contínua, pelo fato de ser menos limitada.

O aumento no tempo máximo dos Status de voz está sendo distribuído aos poucos. Esse novo recurso está na atualização mais recente da versão do aplicativo, disponível para todos na Play Store, para quem tem Android, e na App Store para usuários de iPhone.

Caso a novidade ainda não esteja disponível em seu dispositivo, o ideal é verificar se existem atualizações na loja.

Mas se você já está com a versão mais nova, é só esperar até que os servidores da plataforma liberem o recurso no seu celular. As atualizações do WhatsApp são distribuídas gradativamente pela empresa Meta.

