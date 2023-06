Bêbadas, amigas batem carro na garagem dentro de prédio no Jundiaí e o deixa para trás

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quinta-feira (01), para fazer um atendimento, no minimo, inusitado.

O Portal 6 apurou que, por volta da 00h, uma mulher acompanhada de uma amiga, ambas em visível estado de embriaguez segundo o recepcionista do local, desceram o elevador em direção à garagem de um prédio localizado no Bairro Jundiaí.

Poucos minutos depois, o mesmo funcionário ouviu um barulho alto vindo do andar de baixo e foi investigar. Chegando lá, encontrou o veículo Hyundai HB20 parado na rampa do estacionamento, com a parte frontal danificada e as duas mulheres ainda no interior.

As duas saíram do automóvel e rumaram para a saída com condomínio, onde outro carro as aguardava. Antes de irem embora, a condutora do veículo responsável pelo acidente afirmou que a seguradora iria buscar o carro e resolver os demais problemas

A equipe policial constatou que a HB20 havia colidido contra a parede da garagem, destruindo uma luminária e avariando a estrutura do local.

A equipe de segurança do local também corroborou a versão do recepcionista, acerca da embriaguez da condutora. Foi realizado o registro do dano e as testemunhas foram orientadas