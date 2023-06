Bebê se afoga em piscina e bombeiros de Anápolis são acionados

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da noite desta quinta-feira (1º), no Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis, para atender um bebê de 02 anos que se afogou em uma piscina.

Quando os militares chegaram no local, a criança já havia sido retirada e estava recebendo os primeiros socorros orientados pelo atendente do 193.

O bebê foi encontrado com pulso fraco e respiração lenta, além de estar com a pele e lábios em tom azulado. Após as manobras realizadas pelos bombeiros, a criança foi retomando a consciência e a pele voltando a cor normal.

Os sinais vitais foram reestabelecidos e a vítima foi aquecida antes de ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica.

Como não houve a divulgação do nome, a reportagem não conseguiu confirmar o estado clínico atualizado.