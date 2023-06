Goianos morrem após receberem descarga elétrica de alta intensidade em estação de energia

Dois homens de aproximadamente 30 anos morreram em um trágico acidente, em Luziânia. Eles adentraram uma estação de energia e acabaram recebendo descargas elétricas de alta intensidade na madrugada desta quinta-feira (01º).

A ocorrência se deu na BR-040, por volta do km 39. Foi necessário o desligamento completo da estrutura, além da realização de diversos testes pelos técnicos para garantir segurança aos bombeiros.

O resgate foi realizado e foram constatadas queimaduras graves e até o rompimento abdominal em uma das vítimas. Ambos já estavam sem sinais vitais quando foram encontrados.

Foi efetuada a retirada dos corpos e o acionamento da Polícia Militar (PM) para a realização dos procedimentos legais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também havia sido alertado e compareceu ao local.

Até o momento não foram divulgadas as possíveis motivações da entrada dos homens na estação. A Polícia Civil (PC) ainda deve investigar as circunstâncias do fato.