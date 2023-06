Uno do capô aberto chama atenção pelas ruas de Anápolis; veja o vídeo

Um registro um tanto quanto inusitado vem chamando a atenção dos moradores de Anápolis. Nas imagens, um motorista flagra um Uno trafegando com o capô aberto na Avenida Brasil Norte, durante a noite.

Apesar de estar claramente com a visão prejudicada, o condutor ainda permanece na faixa da esquerda.

No vídeo, usuários comentaram a situação, com alguns achando graça e outros preocupados com o comportamento perigoso.

“Acho que o motor tava esquentando. Abriu o capô pra esfriar um pouco” e “meu ‘anapin’ é maravilhoso demais, aparece cada confusão”, riram alguns.

“O pior é a velocidade, isso não é brincadeira, pode causar acidente grave né”, lamentou outro.