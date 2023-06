Entenda proposta que quer mudar o horário de funcionamento do comércio e empresas em Goiânia

Goiânia poderá integrar a lista de cidades que funcionam com serviços de diversas rotinas em horários estendidos. No entanto, para que essa seja a realidade, o próximo passo é aprovar a emenda ao Código de Posturas, que amplia os horários de funcionamento do comércio.

De autoria do vereador Welton Lemos (Podemos), o projeto prevê a abertura do setor às 07h e fechamento às 20h durante a semana. Atualmente, o horário comercial vale das 08h às 18h.

Já aos sábados, o comércio poderá funcionar das 07h às 14h. Os shopping centers teriam abertura e fechamento entre 08h e 23h todos os dias, e bares e restaurantes funcionariam das 08h às 22h.

Na manhã desta terça-feira (30), o vereador realizou audiência pública, que contou com a presença da presidente do Sindicato do Comércio de Materiais de Construção do Estado de Goiás (Sindimaco), Irma Fernandes, representando também Marcelo Baiocchi, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio), que não pôde comparecer.

Na ocasião, o parlamentar destacou que a medida visa acompanhar o crescimento da capital e fortalecer o comércio, sem comprometer o sossego público.

Para Irma, “a ideia é brilhante”, como afirmou ao Portal 6. A presidente aponta que a proposta alavanca Goiânia para a modernidade e estimula o comércio físico em um momento em que o virtual ganha cada vez mais espaço.

“Com isso, você poderá acessar os serviços a hora que quiser, sem precisar ficar preso no trânsito”.

Isso porque, entre as justificativas no documento, a medida poderá resultar em flexibilização de horários de chegada e saída, o que evitaria a superlotação de transporte coletivo e minimizaria engarrafamentos em horários de pico.

“O empresário só vai fazer algo quando atende uma necessidade e existe essa necessidade da comunidade”, disse. De acordo com Irma, a mudança poderá colocar Goiânia na mira de investidores de outras regiões e até outros países, uma vez cientes da flexibilidade.

Além do comércio, a emenda também determina que boates e casas de shows poderão funcionar de segunda a sexta-feira entre 19h e 03h e, aos sábados, domingos e feriados, entre 10h e 03h. Para academias, a abertura e fechamento seria entre 08h e 22h, independente do dia.

Vale destacar que, caso aprovada, a mudança seria facultativa, a depender da decisão do empresário.