Jovem que se mudou para Irlanda mostra se é melhor ser pobre no Brasil ou na Europa

Uma jovem viralizou no Instagram após explicar algumas situações que muita gente ainda não sabe sobre morar na Europa e os internautas ficaram chocados.

Aline Marques vive na Irlanda e é cuidadora de idosos no país, atualmente. No perfil, ela explica como a vida lá fora pode ser mais acessível que no Brasil.

Desta vez, o vídeo da moça foi comparando os preços e provando que, ganhando um salário na Europa, é possível viver bem, ter segurança e desfrutar de alguns “luxos” que no Brasil seria inviável.

“No Brasil você precisa ser rico para ter qualidade de vida. Uma das coisas que eu mais gosto na Europa é o poder de compra. Isso enlouquece qualquer brasileiro”, disse Aline.

“Aqui você consegue fazer um churrasco todo final de semana por € 10”, explicou a jovem, pontuando ainda que a segurança para as mulheres andarem nas ruas é bem superior que a do país natal.

“Diferentemente do Brasil, você não precisa ser rico para andar de avião e fazer uma viagem bacana. Morando na Europa, você consegue conhecer muitos países. Isso porque as passagens são extremamente baratas e acessíveis”, pontuou.

Roupas e calçados de marcas também foram mostrados no vídeo, apresentando preços bem inferiores. Os famosos telefones Xiaomi e iPhone também foram mostrados com valores acessíveis.

“Me diz, você prefere ser pobre no Brasil ou na Europa?”, finalizou a imigrante.

Os internautas ficaram chocados com as diferenças de preços e comentaram. “Realmente, o Brasil tá um caco. Tudo aqui é muito caro”, disse uma mulher.

Confira!