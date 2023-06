Após aumento, diferença de preço da gasolina em Anápolis é de R$ 1,21; veja como economizar

Três dias após o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), já é possível notar o impacto e a diferença de preço praticado nos postos de combustíveis de Anápolis – que pode chegar a R$ 1,20 por litro.

O estabelecimento com o combustível mais caro apresenta o valor cobrado por litro de R$ 5,59, enquanto o que apresenta menor custo está em R$ 4,38 (veja relação abaixo).

Segundo dados da Lei Complementar nº 192, de 2022, a nova cobrança prevista pode alcançar R$ 1,22 por litro em todo o território nacional. Entretanto, a alíquota é proporcional ao valor e definida em cada estado, com variação habitual entre 17% e 23%.

Assim, o Portal 6 preparou um levantamento dos três postos de combustíveis onde o litro da gasolina está mais barata comparando com os três estabelecimentos onde o valor do litro está mais elevado. Esta constatação partiu dados coletados por volta das 15h do dia 03 de junho, no aplicativo E-ON, da Secretaria de Estado da Economia.

Confira os 3 estabelecimentos com a gasolina mais barata em Anápolis

1. Auto Posto Cerrado, na BR-153, Setor Industrial Aeroporto – R$ 4,38

2. Auto Posto Brasil Sul, na Avenida Brasil, Bairro Parque São João – R$ 4,48

3. Posto Marinheiro V, na Avenida Presidente Wilson, Bairro Vila Industrial – R$ 4,57

Confira os 3 estabelecimentos com a gasolina mais cara em Anápolis

1. Posto São Cristovão, na Avenida Brasil, Centro de Anápolis – R$ 5,49

2. Posto Rezende II, na Praça Imaculada Conceição, Bairro Vila Santa Maria de Nazareth – R$ 5,49

3. Auto Posto Carreteiro, na Avenida Brasil, Bairro Jardim das Américas – R$ 5,49