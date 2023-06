Casamento de 10 anos chega ao fim e mulher conta por que tomou esta difícil decisão

Uma mulher viralizou recentemente após tornar pública a história que vivenciou depois de decidir largar o marido e seguir o verdadeiro sonho.

Ashley Rogers, de 32 anos, vive em Las Vegas (EUA) e explicou ao The Mirror que viveu ao lado do antigo parceiro por 10 anos. No entanto, o homem afirmava não ter a menor vontade de ser pai.

O casal até tentaram realizar o sonho da mulher, mas não houve sucesso. “Nós tentamos ter um bebê juntos, mas infelizmente isso nunca aconteceu para nós e eu sofri dois abortos espontâneos”, contou ao tablóide.

“Estávamos juntos há dez anos e eu tinha uma grande decisão a tomar, mas sabia o quanto queria ser mãe, então decidi me divorciar em junho de 2020. O fato de meu ex não querer mais ter filhos foi um obstáculo para mim”, pontuou.

No começo de 2021, Ashley voltou a realizar o processo da inseminação artificial e deu certo. “Eu estava tão animada, mas tinha medo de ficar muito feliz por causa do que eu tinha passado antes”, relembrou.

“Eu estava com medo de perder o bebê até dar à luz. Passar por uma gravidez sozinha é um pouco triste. Teria sido bom ter alguém lá para ir às compras se eu quisesse um Taco Bell aleatório no meio da noite”, desabafou.

Agora, com o pequeno Aiden, de seis meses de vida, ela relata não se arrepender de nada. “Mas foi a melhor decisão que já tomei porque agora tenho meu lindo e doce menino, que em breve fará sete meses”.