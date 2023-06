Confira a programação das festas juninas marcadas para junho em Anápolis

Junho finalmente chegou e os goianos vão finalmente poder aproveitar as tão esperadas festas juninas, já queridinhas aqui na região. Em Anápolis, vários lugares já tem uma agenda marcada.

Para além das quadrilhas, será possível aproveitar o melhor das comidas típicas e também o clima gostoso que só um bom arraiá é capaz de proporcionar.

Sabendo disso, o Portal 6 separou algumas festanças que já foram confirmadas.

1. Barraquinha da São Francisco

Já tradicional em Anápolis, a barraquinha da Igreja São Francisco se estende até o domingo (04), retornando na próxima quarta (07) e indo até na terça (13), quando se encerra.

Até lá, os anapolinos poderão aproveitar o evento, que tem entrada gratuita, para saborearem deliciosos pratos típicos, participarem de leilões, e curtirem shows ao vivo.

2. Arraiá do Hops

O Hopsland Micropub, localizado no Jundiaí, também está com uma programação especial para celebrar o mês. A festança já está com o dia 24 de junho como data definida para o evento.

Com a entrada no valor de R$ 25, os anapolinos poderão aproveitar deliciosas opções de chopps regionais, além de um show de forró com a banda Cabras da Bigode e também, para animar a madrugada, o Dj Gordo Groove.

3. Arraiá do Mach 2

Também tradicional em Anápolis, o Arraiá do Clube Mach 2, na vila dos Suboficiais e Sargentos, estará de volta com as festanças nesta época do ano.

As barraquinhas estão marcadas para acontecerem do dia 16 até 18 de junho, com comidas típicas e brincadeiras para as crianças. A entrada permanece no valor de 1 kg de alimento não perecível.

4. Arraiá do Flamis

A Casa Flamingo, gastrobar localizado no Jundiaí, realizará este ano a segunda edição do Arraiá do Flamis, no dia 23 deste mês, às 18h. A diferença é que, desta vez, a festa não ocorrerá no espeço físico tradicional, mas na casa de eventos Privê Lírio dos Campos.

Além dos pratos tradicionais da casa, haverá opções de pratos típicos de festas juninas. Tudo isso acompanhado do melhor do forró, funk e techno, embalando os convidados até às 03h. Valores ainda serão divulgados.

5. Barraquinha da Paróquia Santo Antônio

Localizada na região Central, a Paróquia Santo Antônio também terá, além da parte religiosa barraquinhas com comidas típicas, músicas, brincadeiras e quadrilhas.

A entrada é gratuita e as festividades se estendem até o dia 13.