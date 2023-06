Goiano que se mudou para França viraliza mostrando como é a rotina de trabalho em cemitério

Um goiano que se mudou para a França vem fazendo sucesso nas redes sociais, após mostrar como é a rotina dele trabalhando como coveiro em um cemitério. E o nome dele não poderia ser melhor para a profissão: Júnior Covas.

Com aproximadamente 170 mil seguidores no Instagram e mais de 1,1 milhão no TikTok, o rapaz se intitula como “Senhor das Covas” e traz uma perspectiva muito bem-humorada nos vídeos publicados.

Como ele próprio destaca em uma das publicações, o coveiro mostra um pouco do cotidiano no cemitério como uma forma de desmistificar o tema para os seguidores.

Júnior possui uma forma bem peculiar de saudar os usuários que assistem ao conteúdo. Isso porque ele diz: “É, meus futuros clientes”, no começo de todos os vídeos.

O goiano também usa o espaço das redes sociais para contar curiosidades sobre as diferenças e semelhanças entre o Brasil e a França, ao se tratar se questões funerárias.

Um exemplo é que, no país europeu, é proibido que as famílias guardem as cinzas dos mortos em casa desde 2008.

Para isso, existem espaços específicos para que elas sejam descartadas, como jardins nos cemitérios e túmulos apropriados para urnas.

Por fim, o Senhor das Covas afirma que falar sobre a morte é algo necessário e se despede nas publicações chamando: “vem para o lado fúnebre da força”.