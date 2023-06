Governo de Goiás ‘anuncia’ show de Taylor Swift durante temporada do Rio Araguaia e diverte web

Taylor Swift participando da temporada do Araguaia 2023? A fictícia união entre uma das épocas mais aguardadas pelos goianos e o show da artista no estado divertiu os internautas nas redes sociais. Isso após o Governo de Goiás publicar uma postagem ‘zoeira’ na web anunciando a vinda da norte-americana.

Em um vídeo divulgado no Instagram na sexta-feira (02), o órgão utilizou a foto da cantora internacional para anunciar o começo do “The Araguaias Tour” com uma suposta apresentação da celebridade.

Além do ‘anúncio’ da vinda da celebridade ao estado, a postagem também brinca sobre a participação especial da dupla sertaneja Nerildo e Nerivan.

“Alô, swifties, The Araguaias Tour tá chegando! Mais uma grande atração acaba de ser anunciada pelo Comitê de Taubaté. Vai ficar de fora dessa? “, diz a legenda.

Se a ideia era chamar a atenção, o método deu certo. A postagem sobre a apresentação da artista não passou despercebida e arrancou comentários divertidos entre os fãs da cantora.

“Melhor social media do governo”, comentou um.

“Vocês foram longe demais. Eu amei”, diz outro.

Vale lembrar que, na sexta-feira (02), Taylor Swift anunciou que realizará três shows no Brasil no mês de novembro nos estados de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).