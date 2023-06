Homem completamente nu e não identificado é encontrado boiando em rio no interior de Goiás

O corpo de um homem completamente nu, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Verdinho, próximo a ponte do João Avelino, em Mineiros. O caso aconteceu na sexta-feira (02).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 16h, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência sobre um suposto cadáver no leito do rio.

Ao chegarem no local, os agentes localizaram a vítima submersa na água, nua e já com rigidez cadavérica. Nenhum ferimento aparente foi encontrado no corpo.

Com o auxílio de uma corda, os agentes fizeram ancoragem em uma árvore, que estava às margens do rio e, com uma das extremidades do cabo, realizaram a amarração na vítima, retirando-a do local.

Após a ação, uma equipe da Polícia Militar (PM) e do Instituto Médico Legal (IML) esteve no ambiente para averiguar a situação. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.