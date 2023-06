Jovem que passou a ter sonhos estranhos descobre gravidez e surpreende ao dizer quem pode ser o pai

Uma jovem, de 19 anos, viralizou ao contar como foi descobrir uma gravidez inusitada após vivenciar sonhos e experiências paranormais em casa.

A mãe de primeira viagem, que vive no município de Malambo, departamento do Atlântico, Colômbia, explicou que nunca se relacionou intimamente com ninguém.

No entanto, nos últimos meses começou a ter sonhos confusos e muito reais durante à noite. Além disso, algumas presenças sobrenaturais também foram vistas pela jovem no próprio quarto.

Depois das experiências perturbadoras, a menstruação da moça teve alterações. Ao procurar um posto de saúde, com o apoio da genitora, as duas descobriram que um bebê estava sendo gerado pela garota.

“Não estive com nenhum homem, de repente parei de menstruar e minha mãe me levou ao posto de saúde para fazer um check-up e engravidei”, contou à mídia local.

Ela e toda a família acreditam fielmente na hipótese de ter sido um espírito que tenha agido para que ela gerasse a criança. No entanto, na internet, os usuários não foram tão adeptos da teoria.

“Não deveria nos surpreender, há muitos anos uma certa Maria também disse que estava grávida de um espírito e o pior é que ela já era casada”, disse um internauta cético.

Outros comentaram que ela poderia ter sido drogada e abusada. Mas houve também pessoas que a acolheram e disseram para esperar o nascimento e realizar o teste de DNA.