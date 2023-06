Psiquiatra alerta sobre o uso indiscriminado do Venvanse, remédio do momento entre jovens

Com o passar dos anos, medicamentos e tratamentos médicos evoluem e se intensificam. Assim, surgem remédios com eficácia cada vez maior e que, muitas vezes, prometem coisas como aumento da produtividade e da concentração.

Ao Portal 6, o psiquiatra João Victor Rodrigues, que atende em uma clínica de Anápolis, contou que este tem sido o caso da Lisdexanfetamina, mais conhecida como Venvanse.

“Percebi um aumento exuberante do uso na população como um todo há cerca de 5 anos, quando houve uma divulgação crescente na sociedade de duas ações dele: a estimulante/euforizante e a relacionada à redução do apetite”, comentou.

O medicamento, que seria indicado apenas para casos notáveis de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), condição que ocorre em cerca de 5% das pessoas, passou a atender também pacientes com o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódico (TCAP).

A ideia de que ele causa um aumento na capacidade cognitiva, se tornando um facilitador de atividades como o estudo e o trabalho, além da promessa de redução quase “milagrosa” do peso gerou uma difusão errônea e indiscriminada do fármaco.

“Hoje sabemos que a pessoa não fica mais produtiva, pois há estudos confiáveis que nos confirmam que essa associação com produtividade não existe. E sobre os casos relacionados ao emagrecimento, há de se individualizar as causas de ganho de peso, que são várias e o tratamento é muito variável, sempre considerando que precisa haver mudança de estilo de vida, atividade física regular e suporte profissional adequado”, explicou.

Foi feito também um alerta relativo ao uso do medicamento juntamente com o álcool. Um possível corte dos efeitos da embriaguez tem gerado riscos em casos de utilização para momentos de lazer.

“Ocorre interação entre o álcool e a medicação, com várias consequências perigosas. Como o álcool é um depressor do Sistema Nervoso e o Venvanse é um estimulante, a medicação pode “mascarar” o efeito álcool e a pessoa pode aumentar o consumo do mesmo”, ressaltou.

Portanto, é de suma importância seguir as recomendações médicas e consultar um profissional antes de fazer qualquer tipo de automedicação.

“Esse cuidado é valioso pois é uma medicação que pode gerar efeitos colaterais importantes, como insônia, ansiedade, irritabilidade e dependência química. Por isso é muito importante o acompanhamento médico regular para quem usa essa medicação”, finalizou.