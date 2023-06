Caldas Novas vai se transformar na ‘Terra do Nunca’ durante feriado de Corpus Christi

Nos dias 09, 10 e 11 de junho, será possível conhecer a tão sonhada Terra do Nunca sem sair de Goiás. Isso porque Caldas Novas receberá o evento do mesmo nome com uma programação cheia de diversão para toda a família.

“Terra do Nunca” terá brinquedos, parque aquático, área de alimentação e personagens da Disney. Além disso, ainda há atividades esportivas como corrida de obstáculos para crianças de até 14 anos e corrida PET para adolescentes de 15 a 17 anos acompanhados dos animais de estimação.

Adultos que gostam de uma boa competição também podem se divertir com a corrida de 05 e 10 quilômetros. A arena para as atividades será montada na Faculdade Integra, na Rua Presidente Geisel, com inscrições por meio do site Central da Corrida.

Para participar, há uma taxa de R$ 117, sendo que inscritos têm direito a hospedagem nos hotéis da rede Privê com 10% de desconto.

Além disso, as famílias dos inscritos garantem 50% de desconto na entrada dos parques. No período noturno, ainda há sessões de cinema de filmes variados e, durante o dia, grupos teatrais irão se apresentar para entreter os participantes.