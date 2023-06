Saiba quais serão as alterações no trânsito de Goiânia para a construção de novo viaduto

A partir deste domingo (04), moradores de Goiânia irão precisar evitar a Avenida Leste-Oeste. De acordo com a Prefeitura, o trecho entre a Avenida Padre Wendel e a Rua José Dias, no Bairro Rodoviário e Esplanada dos Anicuns, estará interditado para a realização de obras.

A construção do Viaduto da Avenida Castelo Branco é a responsável pela mudança na rotina. Diante disso, a Prefeitura afirmou que a interdição é necessária para a colocação de tapumes, implantação do canteiro de obra e início da perfuração do solo.

As obras do complexo viário iniciaram no dia 12 de maio, com um orçamento estimado em R$ 14 milhões. Como somente o terreno foi medido, não foi preciso interditar a região.

Porém, nesta nova fase, o trânsito será alterado até dezembro. Com isso, o tráfego na Avenida Castelo Branco, no Setor Esplanada dos Anicuns, seguirá sem semáforo na altura do cruzamento com a Leste-Oeste.

O trânsito na região também será impactado para motoristas na Avenida Anhanguera sentido Oeste/Leste, que só poderão seguir em frente ou virar á direita na Avenida Leste-Oeste para acesso local.

Já a Avenida Anhanguera no sentido Leste/Oeste não sofrerá alterações, mas a Avenida Castelo Branco, em ambos os sentidos, fica permitido a entrada à direita apenas para acesso local.

Na Avenida Leste-Oeste, sentido Sul/Norte, para acessar a Avenida Consolação e Avenida Anhanguera, o desvio será feito à direita na Rua José Dias. Assim, o semáforo localizado no cruzamento da Consolação com a José Dias permitirá conversão à esquerda na Consolação.

Além disso, a Rua José Dias terá sentido único desde a Avenida Leste-Oeste até a Rua Formosa, no Bairro Rodoviário.

O projeto de construção do viaduto é da empresa Loctec Engenharia LTDA e deve ser concluído no prazo de 240 dias, com entrega no dia 30 de janeiro de 2024.

Será um elevado de aproximadamente 350 metros de comprimento e um sistema de drenagem de 845 metros. Além disso, o complexo viário terá 13.639 metros quadrados de área pavimentada.