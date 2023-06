Sem dinheiro em espécie, passageira diz a motorista de app como pode pagar a viagem e final surpreende

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um motorista de aplicativo sendo surpreendido com proposta de passageira que queria pagar a corrida de outra forma e o caso viralizou.

Junior Portela é humorista e trabalha como motorista também. Na ocasião, ele aparece finalizando a corrida e informando o valor da viagem.

“Deu R$ 25, tava no dinâmico”, disse, enquanto a passageira já se aproximava para revelar que não tinha dinheiro em espécie, mas poderia pagar de outra forma.

No vídeo, Junior pergunta se seria através do mecanismo PIX. A mulher responde que sim, mas detalhou as possibilidades: “xer*card, c*pix e boq**pix”.

Neste momento, o condutor informa que é casado e que não poderia aceitar o serviço, porém a mulher insiste explicando que seria um segredo da dupla e que ninguém saberia.

Dito isso, o motorista demonstra consentir e fica com a mulher. O que mais surpreendeu foi o final do vídeo, quando o carro aparece se mexendo bastante.

É verdade?

Aparentemente Júnior e a mulher já gravaram outros conteúdos juntos. Os humoristas estavam apenas simulando alguns casos que acontecem nas plataformas de viagens.

Nos comentários, os internautas pontuaram que, mesmo sendo atuação, foi legal o alerta para as pessoas comprometidas com motoristas, pois podem ser vítimas de traições caso o parceiro ceda às intimações.

“Deus me livre de um marido caminhoneiro ou motorista de aplicativo. Eles são terríveis”, comentou uma mulher.