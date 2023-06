Últimos dias para inscrição em processo seletivo para estágio no MPT-GO

Está na reta final o período para se inscrever no processo seletivo de estágio do Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO).

A data limite para inscrição é até esta segunda-feira (05). As vagas são para acadêmicos dos cursos de biblioteconomia, direito, engenharia e tecnologia da informação.

O valor da bolsa oferecida pelo órgão é de R$ 976 mais pagamento de auxílio-transporte. Os interessados devem se inscrever pelo site do MPT-GO.

As provas para a seleção dos estagiários será realizada no dia 18 de junho.

Para ler o edital, clique aqui.