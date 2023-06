Se você tem aquele antigo hábito de usar uma roupa por poucas horas e colocar para lavar, saiba que pode estar acabando com suas peças e diminuindo a vida útil delas.

Basta observar se a roupa está muito suja ou com fortes odores. Caso a resposta for negativa, existe um truque muito prático e caseiro para deixar as peças reutilizáveis, sem precisar desgastar o material com lavagens excessivas.

Além do mais, com esse método que indicaremos logo abaixo, você também estará economizando água, produtos de limpeza, tempo e preservando seus looks.

Ficou curioso e está cansado de gastar com novas peças? Então confira o truquinho de milhões para preservar seu dinheiro e suas roupas. Veja!

É isto que deve ser feito quando você usou uma roupa por poucas horas e não quer colocar ela para lavar:

Bom, primeiramente, você precisará de um borrifador, um pouco de vinagre, água e álcool. Tendo isso em mãos, o próximo passo fica bem mais fácil.

No vasilhame com borrifador, adicione 200 ml de água, 25 ml de vinagre e 25 ml de álcool. Misture bem os três líquidos e aplique nas regiões de maiores concentrações de cheiro.

Ou seja, na área do pescoço e das axilas, onde transpiramos mais. Da mesma forma, em calças e bermudas, aplique na região íntima.

Depois de umedecer as peças, deixe secando na sombra, em um local de boa ventilação. Após perceber que já está seco, basta colocar no armário de novo e pronto! Sua roupa estará prontinha para ser usada novamente.

Outra dica

Se você quiser, é possível ainda adicionar um pouco de amaciante na misturinha. Ele ficará responsável por deixar as roupas mais cheirosas e macias.

Desta forma, suas peças estarão impecáveis após a secagem, como se tivessem acabado de sair da loja.

